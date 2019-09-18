Иналь Афлитулин: «Да, «Спартак» проиграл в Бресте, но мы бились до последней минуты»

Гандбольный «Спартак» провел свой второй матч в «SEHA-Газпром лиге». Команда Игоря Левшина проиграла на выезде белорусскому БГК им. Мешкова (24:35). Разыгрывающий «Спартака» Иналь Афлитулин подвел итоги игры.

— Впечатления от матча против БГК им. Мешкова, конечно, не самые лучшие, — сказал Афлитулин. — Мы, к сожалению, проиграли — в настоящий момент команда из Бреста сильнее нас. Тем не менее, мне хотелось бы поддержать партнеров. Мы играем в напряженном графике: много переездов, некоторые ребята травмированы, поэтому никого упрекнуть нельзя.

В матче против БКГ им. Мешкова мы бились до последней минуты, не сдавались, несмотря на большой отрыв соперника. Из этой неудачи можно вынести и положительные моменты: молодые игроки «Спартака» растут и прибавляют с каждой игрой.

«SEHA-Газпром лига» — престижный турнир, в котором участвуют очень сильные команды. Накал страстей здесь ничуть не ниже, чем в Лиге чемпионов. Каждый матч в этой лиге — это большой опыт. Я очень рад, что «Спартак» играет в таком турнире.

В сентябре красно-белым предстоит еще три матча: 21 сентября — домашняя игра со «СГАУ-Саратов» в рамках суперлиги, 24 сентября — против финалиста последней Лиги чемпионов, венгерского «Веспрема», а 26 сентября — выездная встреча с «Пермскими медведями» в первенстве страны. (Сергей Подгорнов)