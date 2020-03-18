Игропуло опроверг переход в «Спартак», который станет ЦСКА

В СМИ появилась информация о возможном переходе бывшего гандболиста сборной России Константина Игропуло из польской «Вислы» в московский ЦСКА. Ранее сообщалось, что название ЦСКА получит вице-чемпион России «Спартак», основанный в 2017 году.

Сам 34-летний полусредний в своем Twitter опроверг информацию.

«Народ, пожалуйста не нужно обращать внимания на провокацию. Я ни с кем не веду переговоры!» — написал Игропуло.

Игропуло защищает цвета «Вислы» с 2018 года. Большую часть карьеры он провел в заграничных клубах. В России гандболист выступал за ставропольский «Виктор» (2000-2001 и 2004-2005) и «Чеховских медведей» (2005-2009).