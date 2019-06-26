Голуб отказалась от перехода в ЦСКА из-за Трефилова

Российская гандболистка "Кубани" Диана Голуб рассказала о том, почему отказалась от перехода в ЦСКА. Новый женский гандбольный клуб ЦСКА со следующего сезона будет выступать в суперлиге, команду возглавил датчанин Ян Лесли.

– Я думала над предложением ЦСКА. Оно было хорошим. Я не могу сказать, что Евгений Васильевич (Трефилов) меня отговаривал. Он сказал: "Если хочешь, переходи, я все пойму". Но изначально, когда меня позвали, я сказала, что если Трефилов останется в "Кубани", то я никуда не уйду, – цитирует РИА "Новости" Голуб. – Если он покинет "Кубань", то я рассмотрю предложение. На мое решение повлияли и личные причины, и семейные обстоятельства, и то, что все-таки за "Кубань" я провела столько сезонов.