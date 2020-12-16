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Глушаков оценил слова Трефилова: тренировать сборную должен патриот

17:57
Слова Геннадия Трефилова и комментарий Дениса Глушакова. Фото "СЭ"
Слова Геннадия Трефилова и комментарий Дениса Глушакова. Фото "СЭ"
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Футболист «Химок» Денис Глушаков оценил слова знаменитого гандбольного тренера Евгения Трефилова.

В интервью «СЭ» Трефилов, комментируя поражение женской сборной России на чемпионате Европы и невыход команды в плей-офф, сказал следующее: «Сборной нужен тренер, который бы боролся за родину, а не за бабки».

Глушаков в комментариях поставил несколько эмодзи «аплодисменты».

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