Глушаков оценил слова Трефилова: тренировать сборную должен патриот
17:57
Футболист «Химок» Денис Глушаков оценил слова знаменитого гандбольного тренера Евгения Трефилова.
В интервью «СЭ» Трефилов, комментируя поражение женской сборной России на чемпионате Европы и невыход команды в плей-офф, сказал следующее: «Сборной нужен тренер, который бы боролся за родину, а не за бабки».
Глушаков в комментариях поставил несколько эмодзи «аплодисменты».
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