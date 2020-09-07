Гандбольный турнир Олимпиады в Париже может пройти на центральном корте теннисного комплекса

Место проведения гандбольного турнира на Олимпиаде-2024 в Париже может сменить свое расположение, сообщает handnews.fr со ссылкой на L'Equipe.

Это связано с сокращением изначального бюджета Игр на десять процентов. В связи с этим организаторы стараются минимизировать строительство и реконструкцию спортивных объектов, задействованных в соревнованиях.

По изначальному плану, часть гандбольного турнира и соревнований по настольному теннису должны были пройти во временных постройках вблизи Версаля.

Теперь же рассматривается возможность проведения гандбольных матчей на площадках центрального корта «Роллан Гаррос» имени Филиппа Шатрие, рассчитанного на 15 000 зрителей.

Турнир по настольному теннису планируется сыграть на втором по значимости корте знаменитого комплекса — имени Сюзанн Ленглен.