Гандбольный "Спартак" начал подготовку к сезону

Двукратный серебряный призер чемпионата России по гандболу – московский "Спартак" вышел из отпуска и начал подготовку к новому сезону.

15 июля команда собралась на базе в Красногорске и приступила к тренировкам.. К сезону "Спартак" будет готовиться под руководством тренерского штаба во главе с Игорем Левшиным.

Игроки "Спартака" уже прошли обязательную процедуру углубленного медицинского обследования, в ходе которого они посетили основных врачей, сдали необходимые анализы и прошли ряд тестов для оценки физической готовности.

– Сейчас мы начали тренировочный сбор в Красногорске, чтобы заложить фундамент на будущий сезон. Дальше у нас в планах поездка в Румынию, где мы продолжим подготовку и проведем ряд товарищеских матчей. Сейчас будем заниматься "на земле", делать упор на физику. Потом постепенно подключим работу с мячами и будем чередовать ее с силовой нагрузкой, – прокомментировал Игорь Левшин.

В программу тренировок команды теперь также включены занятия на песке – это инициатива нового тренера по ОФП Вадима Попова, который недавно присоединился к красно-белым.

– Работа в гандболе – новый опыт, я очень рад, что у меня появилась возможность присоединиться к такому большому клубу, как "Спартак". Моя основная задача – сделать так, чтобы команда находилась в лучшем физическом состоянии на протяжении всего сезона. Будем к этому стремиться вместе с ребятами и тренерским штабом. Мы уже провели несколько встреч с главным тренером команды Игорем Левшиным и составили план подготовки на первые два микроцикла.

Сейчас команда только вышла из отпуска, поэтому втягивающую тренировку мы решили провести на песке. Это будет хорошая нагрузка для ребят, которые только вышли из отпуска. Песок хорош тем, что позволяет избежать травм на начальном этапе подготовки, поскольку нагрузка на суставы и мышцы меньше, чем на паркете, – прокомментировал Попов.

Также на песке 20 июля пройдет открытая тренировка красно-белых вместе с болельщиками в центре пляжных видов спорта в Химках.

Гандболисты продолжат тренироваться в Красногорске до 5 августа, после чего улетят в Румынию на второй сбор, который продлится до 14 августа. В Бухаресте у "Спартака" запланированы пять товарищеских матчей против местных гандбольных клубов. (Сергей Подгорнов)