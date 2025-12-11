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11 декабря 2025, 21:47

Гандболистка Вяхирева продолжит карьеру в датском «Оденсе»

Сергей Ярошенко

Гандболистка Анна Вяхирева перейдет из французского «Бреста» в датский «Оденсе», сообщает федерация гандбола России (ФГР).

Контракт 30-летней россиянки с новым клубом рассчитан на два года.

«Я невероятно взволнована этим следующим шагом в карьере и с нетерпением жду двух сезонов в «Оденсе». У команды фантастический потенциал, и я одновременно мотивирована и рада быть частью этого проекта с лета 2026 года. У клуба большие цели и амбиции!» — приводит слова спортсменки пресс-служба федерации.

Ранее Вяхирева выступала за норвежский «Вайперс», а также за российские «Звезду», «Астраханочку» и «Ростов-Дон».

В составе национальной команды она является Олимпийской чемпионкой Игр-2016, а также серебряной призеркой Олимпиады-2020.

Анна Вяхирева.«Это было очень трудное решение». Вяхирева объявила об уходе из французского клуба

Источник: ФГР
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Гандбол
Анна Вяхирева
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