Гандболистка Вяхирева продолжит карьеру в датском «Оденсе»

Гандболистка Анна Вяхирева перейдет из французского «Бреста» в датский «Оденсе», сообщает федерация гандбола России (ФГР).

Контракт 30-летней россиянки с новым клубом рассчитан на два года.

«Я невероятно взволнована этим следующим шагом в карьере и с нетерпением жду двух сезонов в «Оденсе». У команды фантастический потенциал, и я одновременно мотивирована и рада быть частью этого проекта с лета 2026 года. У клуба большие цели и амбиции!» — приводит слова спортсменки пресс-служба федерации.

Ранее Вяхирева выступала за норвежский «Вайперс», а также за российские «Звезду», «Астраханочку» и «Ростов-Дон».

В составе национальной команды она является Олимпийской чемпионкой Игр-2016, а также серебряной призеркой Олимпиады-2020.