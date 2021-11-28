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Гандболистка Фомина оценила инициативу Карпина менять капитанов в сборной России

10:34
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Лидер сборной России по гандболу Ольга Фомина отметила решение главного тренера национальной команды по футболу Валерия Карпина менять капитанов в сборной.

«В нашей сборной такое не практикуется, но, насколько я знаю, Евгений Васильевич [Трефилов] в своей команде мог периодически так делать. Я тоже считаю, что в команде есть множество лидеров: у нас есть люди, которые могут и «напихать», и поддержать, мы все стараемся быть друг для друга лидерами и поддержкой. Капитанская роль и заключается в том, чтобы быть поддержкой для команды, особенно в тяжелые моменты, когда она особенно требуется», — цитирует Фомину ТАСС.

На данный момент гандбольная сборная готовится к чемпионату мира, который пройдет в декабре в Испании.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13046821

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Виктория Кравченко все материалы автора
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