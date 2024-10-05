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Сегодня, 09:15

Гандболист сборной России отказался признать русофобию в Европе

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Гандболист сборной России, игрок венгерского «Сегеда» Глеб Калараш в интервью «СЭ» рассказал о положительном отношении к русским в Европе.

— К тебе подходят в кафе, что говорят?

— Бывает. В Москве, понятно, среднестатистического спортсмена никто не узнает, только если ты не звезда. На неделе были в Будапеште, выходим с женой из ресторана — под дворником машины бумажка. Она говорит: «Ой, все, штраф!» А оказалось, что кто-то распечатал листочек А4 и по-русски написал: «Глеб, добро пожаловать в Венгрию, удачи в этом сезоне». Правда, Глеб латиницей, видимо, это у них не перевелось. (Смеется.) А машину узнали, потому что нам дают клубные машины и по бокам написана твоя фамилия.

— Часто в России депутаты, политики говорят о некой русофобии в Европе, «отмене» россиян. Замечаешь?

— Честно — никогда не замечал. Я нахожусь в профессиональном спорте, и, наверное, люди понимают, что я не могу отвечать за политику только потому, что я русский. Никаких кривых взглядов, насмешек или высказываний в той же бундеслиге. Я не буду говорить про все сферы и страны, но о гандболе судить могу — общаюсь с другими россиянами в Европе, Тимуром [Дибировым], Косоротом (Марком Косоротовым. — Прим. «СЭ»), [Константином] Игропуло, они тоже такого не наблюдали.

Полностью интервью с русским гандболистом в Европе читайте здесь.

Глеб Калараш. «Те, кто критикует за смену гражданства, никогда не были в шкуре спортсмена». Громкое заявление русского гандболиста

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