Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Главная
Гандбол

Сегодня, 09:45

Гандболист сборной России Калараш: «Предложили бы другое гражданство — я бы, думаю, согласился»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Гандболист сборной России, игрок венгерского «Сегеда» Глеб Калараш в разговоре с «СЭ» допустил смену спортивного гражданства и отверг потенциальную критику в свой адрес.

— Ты сказал про 300 спартанцев, но отстранение продолжается — нет соблазна сменить спортивное гражданство?

— Не то чтобы соблазн. Скажу так — хочется играть на чемпионатах Европы, мира и Олимпиаде. И в нынешней ситуации, если бы кто-то предложил: «Ты поедешь под нашим флагом на чемпионат Европы и мира» — например, под венгерским, — то я бы согласился, думаю. Но я не смотрю на это как смену гражданства. Это необходимость в самореализации, которую хочется удовлетворить в жизни любому человеку.

И то — я сейчас так рассуждаю, потому что в теории, а вот в моменте, когда мне положат документ на стол, может, рука и дрогнет подписать. В любом случае такие мысли появляются только из-за того, что мы не играем на международных турнирах.

— Тебе начнут писать про предательство.

— Тяжелая тема. Я не считаю это предательством. Люди, которые начинают писать такие гадости, мыслят однобоко, они не были в шкуре спортсмена. Поехать на Олимпиаду — главная мечта любого представителя олимпийского вида спорта со школы. И ты ее проносишь через всю жизнь. Попасть на такое мероприятие не под флагом Российской Федерации очень обидно. Но если тебе предоставляется возможность... Нужно быть готовым дать интервью, попробовать объясниться людям, что я русский, но есть политика, которая мешает самореализоваться. Может, люди и поймут. А если выиграешь? А если с медалью домой вернешься? Разве ты будешь себя в этом выборе укорять?

А если не решишься на шаг — ты можешь дотренироваться в своем виде спорта до конца своих лет и никогда не побывать на турнире за рубежом. Это сложно — работать и не знать, для чего. Никто же не знает, когда нам откроют ворота. А ты взрослеешь, годы идут, накапливаются травмы, у тебя есть и другие цели в жизни, семья, дети. Вместо этого начинаешь накручивать себя, заниматься самопоеданием. Все это кончается психотерапевтом. (Смеется.)

— Ты сейчас счастлив? Или чего-то в жизни не хватает?

— Да, счастлив. Но не хватает отмены спортивных санкций. Да и не только спортивных, а в принципе всех, чтобы люди могли ездить по миру как прежде, летать прямыми рейсами. Короче, хочется, чтобы был мир. Его не хватает.

Полностью интервью с русским гандболистом в Европе читайте здесь.

Глеб Калараш. «Те, кто критикует за смену гражданства, никогда не были в шкуре спортсмена». Громкое заявление русского гандболиста

Читайте также
Российские военные рассказали о помощи жителям при освобождении Угледара
Мичков – лучший новичок? Капризов бросит «Миннесоту»? Овечкин снесет рекорд? Пять вопросов перед стартом сезона НХЛ 2024/25
Экс-сотрудник ABBYY рассказал о массовых увольнениях россиян из компании
Военнослужащие группировки войск «Центр» эвакуировали подбитый танк ВСУ
В США намерены собрать деньги, чтобы Косторная выступала за Азербайджан
Борец Садулаев готовится выступить на чемпионате мира
Популярное видео
Новый «Трактор» и проблема вратаря Миски
Неожиданное поражение «Салавата»
«Зенит» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Динамо» (Москва): РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Химки»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
«Оттава» не взяла Кулемина и увольнение Гомоляко
«Ротор» — «Алания»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости