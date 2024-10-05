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Сегодня, 09:00

Гандболист сборной России ответил Вяльбе: «Бомба на Лондон никому не нужна»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Елена Вяльбе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Гандболист сборной России, игрок венгерского «Сегеда» Глеб Калараш в интервью «СЭ» прокомментировал идею главы лыжных гонок России Елены Вяльбе сбросить бомбу на Лондон, что, по ее мнению, приведет к возвращению на международные соревнования.

«Слова Вяльбе — ее мнение, личное дело. Я надеюсь, она это сказала сгоряча, может, неправильно выразилась. Очень надеюсь, что она не имела в виду это в прямом смысле и контексте. Потому что никому бомба на Лондон, думаю, не нужна.

Это политика, и мы мало что можем поменять. Может быть, чуть-чуть, но не глобально. Люди в нашем спорте понимают, что отстранять Россию нечестно и неправильно, ты просто убрал конкурента, даже двух с учетом Белоруссии, лишаешь себя же доступа к юным талантам из России. Нас тут в Европе очень немного, российских спортсменов. Нас даже не 300 спартанцев, а намного меньше. И мы тоже стараемся представлять нашу страну», — сказал Калараш «СЭ».

Полностью интервью с русским гандболистом в Европе читайте здесь.

Глеб Калараш. «Те, кто критикует за смену гражданства, никогда не были в шкуре спортсмена». Громкое заявление русского гандболиста

Гандбол
Сборная России по лыжным гонкам
Елена Вяльбе
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