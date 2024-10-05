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Гандболист сборной России Калараш: «Тупые ли спортсмены? Я знаю пять языков, но тупой ли я — не знаю»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Гандболист сборной России, игрок венгерского «Сегеда» Глеб Калараш в интервью «СЭ» ответил на реплику фигуристки Александры Бойковой о значительном числе «тупых спортсменов».

«Пусть так считает, я ее не считаю тупой, как и не считаю в принципе всех спортсменов тупыми. Каждый, как говорится, умен в меру своих возможностей. Неправильно грести всех под одну гребенку. Наверное, некоторые спортсмены лучше умеют отстраняться от мыслей и фокусироваться на матче или прокате. Но нечестно и неправильно называть большое число спортсменов тупыми, это слишком громкое заявление. Ну вот я знаю пять языков. Являюсь ли я тупым или это опровержение тезиса? Не знаю», — сказал Калараш «СЭ».

Полностью интервью с русским гандболистом в Европе читайте здесь.

Глеб Калараш. «Те, кто критикует за смену гражданства, никогда не были в шкуре спортсмена». Громкое заявление русского гандболиста

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