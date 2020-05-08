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Гандболист Игропуло исполнил «Георгиевскую ленточку» под гитару. Получилось очень душевно

22:33
Константин Игропуло. Фото YouTube
Константин Игропуло. Фото YouTube

Российский гандболист Константин Игропуло записал кавер-версию песни Игоря Растеряева «Георгиевская ленточка».

«Игорь Растеряев не видывал войны, как и большинство из нас здесь, но ему удалось написать гениальные строки. Каждый раз очень точно попадает в меня, до мурашек. Я попытался спеть его песню под гитару, как чувствую, как умею.

Уважение, благодарность и низкий поклон всем людям, пережившим этот ужас! С праздником! С Днем Победы!" - написал Игропуло в описании к ролику.

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