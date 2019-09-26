Фото дня. Шишкарев побывал в гостях у Слуцкого

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев встретился с Леонидом Слуцким в Голландии. Это произошло в рамках поездки в Арнем: Шишкарев приехал к коллегам из голландской федерации, а Национальная академия гандбола по совпадению расположена в городе, где сейчас работает Слуцкий. Глава ФГР посетил тренировочную базу «Витесса», тепло пообщался со Слуцким и членами его тренерского штаба.

Напомним, что при Шишкареве во главе федерации женская сборная России по гандболу выиграла Олимпиаду-2016 в Рио. (Дмитрий Симонов)