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Фото дня. Шишкарев побывал в гостях у Слуцкого

16:56
Шишкарев и Слуцкий.
Шишкарев и Слуцкий.
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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев встретился с Леонидом Слуцким в Голландии. Это произошло в рамках поездки в Арнем: Шишкарев приехал к коллегам из голландской федерации, а Национальная академия гандбола по совпадению расположена в городе, где сейчас работает Слуцкий. Глава ФГР посетил тренировочную базу «Витесса», тепло пообщался со Слуцким и членами его тренерского штаба.

Напомним, что при Шишкареве во главе федерации женская сборная России по гандболу выиграла Олимпиаду-2016 в Рио. (Дмитрий Симонов)

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