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«Финал четырех» женского Кубка России пройдет в августе в Москве

3 июля 2020, 14:13
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Исполком ФГР утвердил дату и место проведения решающей стадии Кубка России среди женщин прошлого сезона, сообщает сайт организации.

«Финал четырех», который пришлось перенести на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, назначен на 19-20 августа 2020 года. Матчи примет зал «Игровой» спорткомплекса ЦСКА на Ленинградском проспекте в Москве.

Участниками «Финала четырех» будут действующий обладатель трофея «Ростов-Дон», ЦСКА (Москва), «Астраханочка» (Астрахань) и «Кубань» (Краснодар). Дата жеребьевки решающей стадии Кубка России будет объявлена отдельно.

Дополнительная информация:

https://rushandball.ru/publications/25820/final-chetyrex-zhenskogo-kubka-rossii-2019-20-projdet-v-moskve-1920-avgusta

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