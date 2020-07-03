«Финал четырех» женского Кубка России пройдет в августе в Москве

Исполком ФГР утвердил дату и место проведения решающей стадии Кубка России среди женщин прошлого сезона, сообщает сайт организации.

«Финал четырех», который пришлось перенести на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, назначен на 19-20 августа 2020 года. Матчи примет зал «Игровой» спорткомплекса ЦСКА на Ленинградском проспекте в Москве.

Участниками «Финала четырех» будут действующий обладатель трофея «Ростов-Дон», ЦСКА (Москва), «Астраханочка» (Астрахань) и «Кубань» (Краснодар). Дата жеребьевки решающей стадии Кубка России будет объявлена отдельно.