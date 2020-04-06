Федерация гандбола России рассказала о вариантах продолжения сезона

Федерация гандбола России разрабатывает варианты календаря финального этапа Суперлиги Париматч при различных сценариях развития ситуации вокруг коронавируса.

— Предсказать развитие ситуации с распространением коронавируса COVID-19 сейчас невозможно, — цитирует пресс-служба организации президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева. — Мы ориентируемся на указания властей и находимся в постоянном контакте с Европейской федерацией гандбола и Международной федерацией гандбола, которые на данный момент настроены на проведение всех запланированных ранее матчей сезона летом и ранней осенью. Речь идет о национальных чемпионатах, матчах европейских кубков и отборочных матчах национальных сборных.

Федерация гандбола России считает спортивный принцип основополагающим для любого соревнования. Поэтому мы разрабатываем варианты календаря финального этапа Суперлиги Париматч при различных сценариях. На этой неделе ЕГФ запланировала совещание с федерациями, лигами и всеми задействованными сторонами, на котором должна быть предоставлена обновленная информация о предварительных сроках проведения матчей еврокубков и сборных команд. На основании этих данных ФГР продолжит работу по планированию внутренних соревнований.

Никто в ФГР не собирается рисковать здоровьем игроков, отправляя команды на площадку без должной подготовки. Наши планы предполагают достаточное время на проведение полноценных тренировок. И конечно, все команды будут в одинаковых условиях, чтобы соревнования завершились в честной и интересной спортивной борьбе. Вынуждены, к сожалению, рассматривать и вариант проведения заключительного этапа чемпионата без зрителей — с максимальным освещением в СМИ и трансляциями по телевидению и в сети.

Федерация гандбола России внимательно прислушивается ко всем мнениям гандбольного сообщества.

В то же время, просим вас воздержаться от поверхностных и непрофессиональных комментариев в отношении возможных сценариев продолжения сезона. Конкретные решения остаются прерогативой ФГР, но не могут быть приняты раньше, чем появится новая информация об ограничительных мерах, введенных на территории Российской Федерации и в отдельных субъектах России. Федерация обязательно будет сообщать всем своим членам об изменениях в планах и новых вариантах окончания сезона, либо, в худшем варианте — о признании текущих результатов окончательными.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 288 372 человек, умерших — 70 482, выздоровевших — 270 249. По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек. По этой причине отменены практически все соревнования, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.