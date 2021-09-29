Федерация гандбола России попросит возбудить уголовное дело по факту договорных матчей молодежной сборной

Президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев заявил, что организация подготовит заявление в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело по факту организации договорных матчей молодежной сборной на чемпионате Европы.

«У нас есть факты, что игроки получали вознаграждение. По итогам разбирательства, которое прошло в федерации, будет подготовлено и предварительно согласовано с руководством правоохранительных органов заявление Федерации гандбола России с просьбой возбудить уголовное дело по статье 184 УК РФ, она описывает понятие манипуляция спортивным результатом, прецедентов не было в РФ, но эта статья предусматривает до семи лет лишения свободы», — приводит ТАСС слова Шишкарева.

Сегодня, 29 сентября стало известно, что ФГР дисквалифицировала восьмерых гандболистов за организацию договорных матчей на чемпионате Европы среди игроков не старше 19 лет.