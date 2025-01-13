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Европейские команды не были допущены до спарринг-игр со сборными России по гандболу

Камила Абдурахманова
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Европейская федерация гандбола (EHF) и Международная федерация гандбола (IHF) не допустили европейские сборные до спарринг-игр со сборными России, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

«В предстоящем сезоне были достигнуты договоренности провести спарринг-игры с рядом европейских сборных, но в последний момент был получен отказ со ссылкой на недопуск со стороны EHF и IHF», — говорится в приказе Министерства спорта РФ об утверждении программы развития гандбола в РФ на 2025-2028 годы.

В документе также отмечается, что отбор на Олимпиаду занимает как минимум два года, без права на ошибку и возможных вторых шансов, поэтому крайне важно в случае допуска команды России к международным соревнованиям быть в лучших игровых кондициях. А это не представляется возможным без сильных спарринг-партнеров.

В 2022 году IHF и EHF отстранили российские сборные от участия в международных соревнованиях.

Источник: Федерация гандбола России
Гандбол
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