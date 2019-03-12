Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов выписан из больницы после операции на сердце. Об этом сообщил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

– Евгений Васильевич выписан из больницы. Сейчас у него будет период восстановления, а дальше будем смотреть, – цитирует Шишкарева ТАСС.

В его отсутствие тренерский штаб национальной команды не будет изменен. Тренеры, имеющиеся в команде, будут выполнять все необходимые функции в ближайших матчах.

Сборная России 22 и 23 марта проведет товарищеские матчи с командой Швеции.