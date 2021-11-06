Евгений Трефилов удостоен специальной награды за многолетний вклад в развитие женского гандбола

В субботу, 6 ноября, в режиме видеоконференции состоялось заседание 38-го конгресса Международной федерации гандбола (ИГФ), сообщает сайт Федерации гандбола России.

На нем были приняты следующие решения:

— переизбрать доктора Хасана Мустафу (Египет) на новый срок в качестве президента ИГФ;

— переизбрать Джоэля Депланка (Франция) на новый срок в качестве первого вице-президента ИГФ;

— переизбрать Анну Рапп (Швеция) на новый срок в качестве казначея ИГФ;

— переизбрать Нарцису Лекусану (Румыния) и Франтишека Таборски (Чехия) на новый срок в качестве членов Исполнительного комитета ИГФ;

Хасан Мустафа получил свой шестой мандат в качестве президента ИХФ, занимая эту должность с 2000 года. Кроме того, на заседании прошли выборы руководителей и членов ряда комиссий и комитетов ИГФ.

Представитель исполкома Федерации гандбола России Максим Гулевич был избран членом Арбитражного трибунала ИГФ, а юрист Роман Лебеденко — членом комиссии по этике ИГФ. Также выдающийся советский и российский тренер Евгений Трефилов был удостоен специальной награды ИГФ за многолетний вклад в развитие женского гандбола в России и во всем мире.

На заседании было определено время и место следующего конгресса ИГФ. Он пройдет в 2023 году в Польше.