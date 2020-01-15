Евгений Трефилов: «Никакие гнусные санкции Запада не прикроют провал сборной»

Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал выступление мужской национальной команды на чемпионате Европы. Она не сумела выйти в групповой этап и не смогла отобраться на Олимпиаду-2020.

— Если мы не попадаем на Олимпиаду-2020, то никакие гнусные санкции Запада и другие неприятности не прикроют наш провал, — цитирует Трефилова News.ru. — А это действительно так. Его признал и президент федерации Сергей Шишкарев. Практически 17 лет мы ничего не можем добиться. Добыли мы третье место на Олимпиаде-2004 в Афинах, а дальше до свидания: восьмые, пятые, двенадцатые, четырнадцатые — это несерьезно. Я смотрел на игру команды и не видел коллектива, не видел никаких совместных действий. Ребята физически подсели, команда не готова. Если ты не бегаешь, ты и не побежишь. Их избили, давайте теперь добьем. Надо посидеть и подумать, почему такой провал происходит, дать трезвую оценку.

Надо просмотреть всю российскую молодежь, попытаться их натаскивать и приглашать одних из лучших ребят из зарубежных клубов. Больше вариантов нет. Но сейчас нужно закрыть глаза — впереди чемпионат мира, туда необходимо попадать, пока не надо трогать выступления мужчин. А вот в следующее четырехлетие можно будет чего-то добиться, именно работая.