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Сегодня, 19:33

EHF отложила принятие решения о допуске российских гандбольных клубов к турнирам

Анна Горшкова
Корреспондент
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Исполнительный комитет Европейской федерации гандбола (EHF) на собрании в германском Кельне отложил принятие решения о допуске российских клубов к участию в турнирах в следующем сезоне.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу EHF, решение по допуску российских клубов к турнирам под эгидой организации будет принято после завершения процесса регистрации на клубные соревнования.

28 февраля исполком EHF принял решение отстранить на неопределенный срок российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях.

7 мая Апелляционный суд EHF отклонил апелляцию Федерации гандбола России (ФГР) и ЦСКА о приостановлении отстранения клубов и сборных от участия в турнирах на время разбирательства.

Помимо отстранения российских клубов и сборных от участия в турнирах EHF, организация перенесла чемпионат Европы по пляжному гандболу среди игроков до 16 лет и отборочный турнир на чемпионат Европы по пляжному гандболу 2023 года. Оба мероприятия должны были пройти в Москве в июле 2022 года.

Источник: https://tass.ru/sport/14957235
Гандбол
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