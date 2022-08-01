Двукратный чемпион России Киселев дисквалифицирован на три месяца за допинг
Гандболист ЦСКА Дмитрий Киселев дисквалифицирован на три месяца за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
27-летний спортсмен дисквалифицирован за наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов и ее использование или попытку использования спортсменом.
Дисквалификация отсчитывается с 29 июля 2022 года с зачетом отбытого срока временного отстранения.
Киселев выступает за ЦСКА с 2021 года. На своем счету имеет по два титула чемпиона страны и Кубка России. В составе сборной России Киселев принял участие в трех чемпионатах мира.
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