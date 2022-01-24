Два российских арбитра арбитры вошли в список судей Международной федерации гандбола

В состав арбитров Международной федерации гандбола вошли российские судьи Константин Ершов и Антон Павлюков, сообщает пресс-служба ФГР.

Международная федерация гандбола отметила успешное прохождение Ершовым и Павлюковым второго Глобального курса программы обучения судей (GRTP).

Российская пара судей уже обслуживала матчи Лиги чемпионов. В прошлом сезоне Константин и Антон работали на финалах мужского и женского чемпионатов России, а также на «Финале четырех» мужского Кубка страны.

Антон Павлюков и Константин Ершов были признаны ФГР лучшими арбитрами прошлого сезона.