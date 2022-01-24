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Сегодня, 22:48

Два российских арбитра арбитры вошли в список судей Международной федерации гандбола

Иван Шитик
Корреспондент

В состав арбитров Международной федерации гандбола вошли российские судьи Константин Ершов и Антон Павлюков, сообщает пресс-служба ФГР.

Международная федерация гандбола отметила успешное прохождение Ершовым и Павлюковым второго Глобального курса программы обучения судей (GRTP).

Российская пара судей уже обслуживала матчи Лиги чемпионов. В прошлом сезоне Константин и Антон работали на финалах мужского и женского чемпионатов России, а также на «Финале четырех» мужского Кубка страны.

Антон Павлюков и Константин Ершов были признаны ФГР лучшими арбитрами прошлого сезона.

Источник: https://rushandball.ru/publications/27198/konstantin-ershov-i-anton-pavlyukov-voshli-v-spisok-arbitrov-igf
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