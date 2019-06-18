Дмитрий Ковалев: "Главное – подойти к Евро в боевом составе"

Матчами против Италии и Словакии мужская сборная России завершила серию отборочных игр и получила путевку на Евро-2020. Встречи прокомментировал капитан московского "Спартака" Дмитрий Ковалёв.

– Оба матча прошли в потрясающей атмосфере при практически полных трибунах! Это было очень приятно, что гандболу уделяется должное внимание аудитории, что больше людей начинают интересоваться этим видом спорта, – отметил Ковалев. – Соперники были интересные, достойные. Общемировой уровень гандбола растет настолько быстрыми темпами, что слабых соперников вообще не может быть. Но, конечно же, матч с Италией был для нас важнее: все понимали, что победа гарантирует выход на чемпионат Европы. В результате и по игре, и по счету первая игра получилась сложнее.

Но, несмотря на то, что игра со Словакией уже ничего не решала, у нас был уверенный настрой только на победу, хотели подарить зрителям праздник гандбола! Своим личным результатом в целом остался доволен, в основном все получалось. Но главное, конечно – итоговый общий результат!

Шансы нашей сборной оцениваю позитивно, главное – подойти к этим играм в боевом составе, максимальном, без травм.

Чемпионат Европы-2020 будет проходить в Швеции, Австрии и Норвегии с 9 по 26 января.