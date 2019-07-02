Дмитрий Бочарников сменил Дмитрия Бочарникова во главе "Каустика"

В волгоградском клубе "Каустик" сменился главный тренер. Дмитрий Константинович Бочарников покинул должность и займет пост генерального директора клуба. Примечательно, что его во главе команды сменит однофамилец и тезка Дмитрий Викторович Бочарников.

- Я еще год назад думал оставить пост главного тренера, – сказал Дмитрий Константинович Бочарников. – Все это время мне приходилось разрываться – тренировать команду и одновременно выполнять часть работы административного плана. Ни для кого не секрет, что у нас есть проблемы с финансированием, их необходимо решать. Нужно привлекать деньги в наш клуб, чтобы он мог развиваться, чтобы воспитанные нами игроки оставались в Волгограде, а не уходили в другие команды. Поэтому посчитал, что мне стоит сконцентрироваться на организационной деятельности и работе со спонсорами. А Дмитрию Викторовичу могу лишь пожелать удачи на новом посту. Это воспитанник нашего клуба, он знает команду и точно хочет с нею работать. Так что думаю, мы приняли правильное решение, остановившись на его кандидатуре..