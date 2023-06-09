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Дмитриева — о протесте «Ростова-Дон» против ее участия в финале ЧР: «Никаких нарушений не было»

Алина Савинова
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Российская гандболистка Дарья Дмитриева прокомментировала протест «Ростова-Дон» против ее участия в составе ЦСКА в финальной серии чемпионата России.

«У меня даже сомнений не возникало, что я смогу сыграть в финале, ведь никаких нарушений правил не было ни с моей стороны, ни со стороны ЦСКА. Сезон в Словении завершился, я была отозвана на основании арендного договора. Почему я почти не играла в первом матче? Тут нужно спрашивать нашего главного тренера Ольгу Сергеевну Акопян. Мне кажется, главная причина была в том, что команда хорошо играла, справлялась со своей задачей, а мне нужно было просто ждать — кого-то подменить в случае необходимости, привнести свежие эмоции на скамейку», — цитирует Дмитриеву «Чемпионат».

27-летняя спортсменка была вызвана из аренды в словенском «Криме» на финал турнира. Гандболистки ЦСКА во второй раз в истории выиграли женскую суперлигу. В финальной серии московская команда обыграла «Ростов-Дон» со счетом 2-1.

Источник: https://www.championat.com/other/news-5131489-narushenij-ne-bylo-darya-dmitrieva-o-proteste-rostova-don-na-eyo-uchastie-v-finale-chr.html
Гандбол
Дарья Дмитриева
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