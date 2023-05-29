Гандбол
Новости
Россия Еврокубки Чемпионат мира Чемпионат Европы Олимпиада
Игры
Главная
Гандбол

Сегодня, 14:19

Директор гандбольного ЦСКА Левшин поделился эмоциями после победы в финале чемпионата России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Исполнительный директор гандбольного клуба ЦСКА Игорь Левшин поделился эмоциями после победы столичной команды в финале чемпионата России.

«Мы долго шли к этой победе. Наконец она свершилась. Наверное, я уже выгорел эмоционально. Путь к чемпионству был длинным. Много факторов способствовали этому успеху. Но уже понятно, что следующий год будет еще сложнее. Настраиваемся уже сейчас к нему. Нам бы, конечно, хотелось создать команду-династию, которая будет удерживать титул несколько лет. У нас есть и опытные ветераны, и молодые игроки. Соответственно, молодежь должна сейчас взять эстафетную палочку и вести команду к победам», — приводит слова Левшина Metaratings.ru.

ЦСКА 28 мая обыграл «Пермских медведей» во втором матче финала OLIMPBET Суперлиги (39:30) и стал чемпионом России сезона-2022/23.

Источник: https://metaratings.ru/news/direktor-gandbolnogo-cska-levshin-my-dolgo-shli-k-pobede-navernoe-ya-uzhe-vygorel-emocionalno-254761/
ГК ЦСКА
0
Читайте также
Латвия впервые стала бронзовым призером чемпионата мира по хоккею
Тренер «Спартака» Абаскаль рассказал, что назвал сына испанско-русским именем
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Французский активист назвал преступлением поставки оружия Украине
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Жесткая речь Трефилова о спортивных чиновниках и ВАДА
Флаг и гимн России на ЧМ: в последний раз после санкций ВАДА?
Датский журналист в шоке от Трефилова. Видео
Россия обыграла Сербию. Как это было
Жесть во Франции
"Чеховские медведи" в 17-й раз подряд стали чемпионами России
"Ростов-Дон" - чемпион России по гандболу
"Ростов-Дон" победил "Ладу"
Трефилов - о поражении России от Норвегии
Невероятное спасение сборной
"С утра много чего желаю" Огонь Трефилова
Трефилов пробился в Европу
Российская дуэль в Кубке ЕГФ
"Не буду бояться играть в Москве!"
"Я местный". Трефилов и Ходьков готовы к сезону
Красно-белая семья растёт!
Ковалев нужен Черчесову?
U-19: рвем майки!
"Ростов-Дон" - первый шаг к чемпионству
Сергей Шишкарев: 2 года у руля Федерации
"Ростов-Дон" - в полуфинале Кубка ЕГФ
Бобровникова и Ильина снова в игре
Его день, его год, его гандбол!
Кто самый меткий в сборной?
Мужская сборная: история побед
Сергей Шишкарев. Единогласно
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кузнецов прокомментировал итоги чемпионского матча гандбольной Суперлиги
Новости
RSS RSS
Все новости