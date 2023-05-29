Директор гандбольного ЦСКА Левшин поделился эмоциями после победы в финале чемпионата России

Исполнительный директор гандбольного клуба ЦСКА Игорь Левшин поделился эмоциями после победы столичной команды в финале чемпионата России.

«Мы долго шли к этой победе. Наконец она свершилась. Наверное, я уже выгорел эмоционально. Путь к чемпионству был длинным. Много факторов способствовали этому успеху. Но уже понятно, что следующий год будет еще сложнее. Настраиваемся уже сейчас к нему. Нам бы, конечно, хотелось создать команду-династию, которая будет удерживать титул несколько лет. У нас есть и опытные ветераны, и молодые игроки. Соответственно, молодежь должна сейчас взять эстафетную палочку и вести команду к победам», — приводит слова Левшина Metaratings.ru.

ЦСКА 28 мая обыграл «Пермских медведей» во втором матче финала OLIMPBET Суперлиги (39:30) и стал чемпионом России сезона-2022/23.