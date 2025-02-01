Александр Дирацуян: «Звезд в команде нет, но мы стараемся найти баланс»

Главный тренер московского МБА-МГУСиТ Александр Дирацуян назвал главным итогом «Финала четырех» Кубка России то, что его команда после победы над сыктывкарской «Никой-Лузалес» (66:56) стала третьей и возвращается домой с медалями.

— По качеству игры вопросы есть, наверное, и у меня, и у соперников, но вот по самоотдаче претензий нет, и это был ключевой параметр — биться в каждом эпизоде, — отметил Дирацуян. — Конечно, было нервно, ведь это игра за медали. Но вот характер, который показала команда, меня очень порадовал. Тем более, что для восьмерых из 11 наших баскетболисток это первые игры такого уровня и первые награды, с чем мы их и поздравили в раздевалке. В целом, итогами турнира доволен, мы уезжаем с медалями. А молодежь почувствовала, что такое играть в такой атмосфере, на заполненной арене — этот опыт нам обязательно пригодится. У нас в команде нет звезд и никогда не было, но мы стараемся найти правильный баланс, сделать так, чтобы никто не жадничал, все делились мячом. Не всегда получается, но мы пытаемся.

Победитель Кубка России определится в матче УГМК и курского «Динамо».