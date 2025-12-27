Дарья Дмитриева перейдет из «Ференцвароша» в «Бухарест»

Разыгрывающая «Ференцвароша» Дарья Дмитриева со следующего сезона будет выступать за «Бухарест», сообщает пресс-служба румынского клуба.

Соглашение с 30-летней россиянкой рассчитано на два года.

Дмитриева выступает за «Ференцварош» с 2024 года. До этого она играла в словенском «Криме», московском ЦСКА, тольяттинской «Ладе» и волгоградском «Динамо».

В 2016 году Дмитриева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в Рио-де-Жанейро.