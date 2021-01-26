Даниил Шишкарев: «Одна плохая игра на чемпионате мира перечеркнула все наши усилия»

Капитан сборной России Даниил Шишкарев после возвращения команды на родину из Египта, где она не сумела попасть в четвертьфинал чемпионата мира, отметил, что турнир в целом получился для команды неплохим.

— Мы показали, что можем играть в гандбол, еще на первом групповом этапе, — отметил Шишкарев. — Но в матче со Швецией что-то пошло не так. Может, морально подсели. На самом деле, еще сами толком не разобрались, в чем наша ошибка. А в целом, для молодой команды турнир хороший, были неплохие матчи. К сожалению, одна плохая игра все перечеркнула. Что же, есть, куда расти, к чему стремиться. Спасибо всем за поддержку.

Напомним, россияне в решающем матче второго группового этапа уступили Швеции со счетом 20:34.

(Антон Бабошин)