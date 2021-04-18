ЦСКА завершил регулярный чемпионат России победой

Мужской ЦСКА обыграл «Донских казаков-ЮФУ» из Таганрога (31:19) в последнем матче предварительного этапа чемпионата России и вышел в плей-офф со второго места в таблице. Итогами противостояния и всей регулярки поделился игрок ЦСКА Сергей Николаенков.

— Для нас было важно завершить предварительным этап на победной волне! Мы ответственно подошли к сопернику, разобрали их тактику. Основной задачей ЦСКА было не дать убежать «казакам» в быстрые прорывы, не атаковать «на спинах» и свести к минимуму свои ошибки в нападении. Думаю, что мы справились, — прокомментировал победу Николаенков. — Этот результат важен для нас в эмоциональном плане. В преддверии «Финала четырех» Кубка России команде важно быть не только в хорошей физической форме, но и психической. В целом, для нас предварительный этап чемпионата прошел хорошо. Многие команды стали ближе по уровню игры к лидерам, поэтому было больше борьбы и неожиданных результатов. Но самое важное ждет впереди! Решающие матчи за трофеи — вот что вызывает максимальный интерес у болельщиков и спортсменов. В плей-офф чемпионата России ЦСКА предстоит сыграть с «Динамо» из Астрахани. Эта команда прогрессирует. Главный тренер соперников Дмитрий Карлов изменил тактику команды и в защите, и в нападении. «Динамо» — непростой соперник. Но мы будем готовиться и приложим максимум сил, чтобы преодолеть первый барьер к нашей главной цели — победе в чемпионате России.

В плей-офф чемпионата России ЦСКА сыграет с астраханским «Динамо». Но перед этим армейцев ждет «Финал четырех» Кубка России 7 и 8 мая в Москве. (Александр Акимов)