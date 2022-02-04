ЦСКА вышел в «Финале четырех» Кубка России по гандболу

Армейцы убедительно переиграли петербургскую «Неву» (32:20) в четвертьфинале турнира. Итоги матча подвёл игрок москвичей Алексей Фокин, забросивший семь мячей.

— Долгое время я восстанавливался после травмы, поэтому с нетерпением ждал эту встречу. Соскучился по гандболу! Хотелось скорее прочувствовать неповторимую игровую атмосферу. Если честно, не ожидал, что сразу получится забросить столько мячей. Но в этом матче парни из команды часто отдавали пас на край, и мне нужно было лишь переиграть вратаря, — рассказывает Фокин. — Своей формой пока не совсем доволен, до оптимального состояния нужно ещё тренироваться. Но игра оставила лишь положительные эмоции. Мы смогли обыграть «Неву», очень сильную команду, которая имеет в составе хороших игроков и показывает отличную игру уже несколько сезонов. Считаю, что залог нашей победы — хорошая защита на протяжении всего матча, реализация нападения и минимальное количество потерь. Теперь для полной боевой готовности команды осталось лишь дождаться выздоровления травмированных игроков и приезда нового линейного Гастона Муриньо, чтобы тренироваться и играть в полном составе. Эта победа важна и в психологическом плане, приятно возобновлять сезон с такого результата.

Следующую встречу ЦСКА проведёт на выезде 8-го февраля. Клуб встретится с краснодарском СКИФом.

(Василиса Воробкова)