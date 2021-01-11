ЦСКА возобновляет тренировки

Мужской гандбольный ЦСКА возобновляет тренировочный процесс после паузы на новогодние праздники. О нюансах подготовки рассказал тренер красно-синих Игорь Левшин.

— Первые матчи 2021 года наша команда проведет только в феврале. Обычно в зимнюю паузу мы отправлялись на сборы, но в этот раз решили остаться в Москве. На это несколько причин: часть игроков и членов тренерского штаба клуба сейчас находятся в расположении национальных команд, поэтому выезд на сборы был бы неэффективен. Не будем забывать о коронавирусной инфекции и ограничениях, — рассказал Левшин. — С главным тренером ЦСКА Велимиром Петковичем мы обсудили план тренировок. Наша основная задача на ближайшее время — привести игроков в хорошую форму, поэтому будем делать упор на физические и индивидуальные упражнения. Когда все вернутся из сборных, будем отрабатывать общекомандные тактические взаимодействия.

Первый матч ЦСКА в 2021-м году запланирован на 4 февраля. Армейцы примут «СГАУ-Саратов» на своей площадке в рамках чемпионата России.