ЦСКА победил «Сунгуль» в первом матче под руководством Петковича

ЦСКА в очередном туре чемпионата России победил «Сунгуль» (40:25). Это был первый матч под руководством Велимира Петковича. Об игре и первых впечатлениях от работы с новым главным тренером рассказал правый крайний красно-синих Алексей Фокин.

— После смены тренера мы успели провести лишь одну тренировку, поэтому в матче с «Сунгулем» использовали старые наработки с небольшими корректировками, — сказал Фокин. — Резкие выпады и быстрый розыгрыш мяча — это были одни из основных установок Велимира Петковича. Снежинские гандболисты не успевали за нами, поэтому игра закончилась нашей крупной победой. Но впереди у всей команды много работы. У нас уже есть понимание, как будет меняться стиль игры ЦСКА: тренер уделяет много внимания защитным действиям, поэтому в первое время мы будем концентрироваться именно на этом аспекте.

После череды неудачных для московских армейцев матчей Петкович стал главным тренером ЦСКА вместо Олега Кулешова. Также немецкий специалист является тренером мужской сборной России. (Александр Акимов)