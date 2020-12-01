Гандбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Гандбол

ЦСКА одержал вторую победу в Европейской лиге

1 декабря 2020, 22:00
Денер Яанимаа.
Денер Яанимаа.

ЦСКА на домашней площадке обыграл турецкий «Бешикташ» (32:24) в матче группового этапа гандбольной Европейской лиги. О ходе матча и сложностях во втором тайме рассказал эстонский легионер армейцев Денер Яанимаа, ставший лучшим бомбардиром команды (8 голов).

— Мы отлично провели стартовый отрезок! В первые двадцать минут ЦСКА создал задел в 14 мячей. В гандболе очень сложно отыграть такое отставание. Команда надежно действовала во всех аспектах: Виктор Киреев отразил много бросков, полевые игроки цепко оборонялись и забрасывали мячи в быстрых отрывах и позиционных атаках. Мы не ожидали, что будет так легко. Это и доставило нам хлопот позже, — рассказал Яанимаа, — мы потеряли концентрацию, так как расслабились и почувствовали себя победителями слишком рано. Во втором тайме «Бешикташ» нашел свой ритм, стал уверенно сокращать разрыв в счете. Нам было нелегко отстоять свое преимущество и победить. Надеюсь, что в Стамбуле мы не допустим повторения подобной ситуации.

Следующий матч Лиги Европы ЦСКА проведет 8 декабря на выезде в Турции. Армейцам предстоит снова помериться силами с «Бешикташем».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир