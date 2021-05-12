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ЦСКА обыграл «Динамо» в первом матче четвертьфинала

12 мая 2021, 19:31
В атаке Дмитрий Ильченко. Фото Василий Пономарев
В атаке Дмитрий Ильченко. Фото Василий Пономарев

ЦСКА победил на выезде астраханское «Динамо» (27:23) в первом четвертьфинальном матче чемпионата России. Итог встречи подвел линейный ЦСКА Дмитрий Ильченко, забросивший шесть мячей.

— Практически весь матч мы уверенно лидировали, лишь перед стартом последней 10-минутки «Динамо» удалось сравнять счет. Это объясняется нашей усталостью: держать высокий темп на протяжении 60 минут матча в концовке длительного сезона очень непросто, — рассказал Ильченко. — Но мы справились, в ключевой момент смогли собраться, хорошо отзащищаться и забросить «свои» голы. На ответный матч ЦСКА выйдет с хорошим заделом, да и играть мы будем на домашней площадке, поэтому за исход противостояния волнений не испытываем. Нам нужно сконцентрироваться на защите, не дать бело-голубым совершать быстрые отрывы, и тогда мы добьемся нужного результата.

Ответный матч команды проведут в московском ДС «Динамо» на Лавочкина 16 мая. Встреча начнется в 16.00. (Александр Акимов)

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