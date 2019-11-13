«Чеховские Медведи» победили «Университет-Неву» и продолжают идти без поражений

«Чеховские медведи» в домашнем матче предварительного этапа чемпионата России обыграли «Университет-Неву» — 31:25. В активе хозяев восемь побед и ничья. Они занимают второе место в турнирной таблице.

Гандбол

Чемпионат России. Мужчины

Предварительный этап

Каустик (Волгоград) — Динамо (Астрахань) — 34:27 (14:14)

Динамо-Челябинск (Челябинск) — СКИФ (Краснодар) — 16:27 (8:10)

Акбузат (Уфа) — Виктор (Ставрополь) — 27:29 (10:16)

Таганрог-ЮФУ (Таганрог) — Спартак (Москва) — 20:26 (10:10)

Чеховские медведи (Чехов) — Университет-Нева (Санкт-Петербург) — 30:25 (15:11)