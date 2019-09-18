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«Чеховские медведи» обыграли «Каустик» и вышли на первое место

20:34

В матче предварительного этапа чемпионата России «Чеховские медведи» одержали уверенную победу над «Каустиком» — 39:27. Подмосковная команда с 4 выигрышами возглавила турнирную таблицу.

В параллельной встрече уфимский «Акбузат» обыграл «Динамо-Челябинск» — 31:29.

Гандбол

Чемпионат России. Мужчины

Предварительный этап

Акбузат (Уфа) — Динамо-Челябинск (Челябинск) — 31:29 (16:16)

Чеховские медведи (Чехов) — Каустик (Волгоград) — 39:27 (16:13)

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