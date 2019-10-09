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«Чеховские медведи» обыграли астраханское «Динамо» и одержали шестую победу подряд

21:06
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Астраханское «Динамо» в матче предварительного этапа чемпионата России дома проиграло «Чеховским медведям» — 27:32. Чеховская команда одержала шестую победу кряду на старте сезона.

Гандбол

Чемпионат России. Мужчины

Предварительный этап

Спартак (Москва) — Динамо-Челябинск (Челябинск) — 29:24

Виктор (Ставрополь) — Университет-Нева (Санкт-Петербург) — 26:25

Динамо (Астрахань) — Чеховские медведи (Чехов) — 27:32

Пермские медведи (Пермь) — Акбузат (Уфа) — 28:22

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