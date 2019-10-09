«Чеховские медведи» обыграли астраханское «Динамо» и одержали шестую победу подряд
21:06
Астраханское «Динамо» в матче предварительного этапа чемпионата России дома проиграло «Чеховским медведям» — 27:32. Чеховская команда одержала шестую победу кряду на старте сезона.
Гандбол
Чемпионат России. Мужчины
Предварительный этап
Спартак (Москва) — Динамо-Челябинск (Челябинск) — 29:24
Виктор (Ставрополь) — Университет-Нева (Санкт-Петербург) — 26:25
Динамо (Астрахань) — Чеховские медведи (Чехов) — 27:32
Пермские медведи (Пермь) — Акбузат (Уфа) — 28:22