«Чеховские медведи» и ЦСКА сыграли вничью

Встреча между «Чеховскими медведями» и ЦСКА в Подмосковье завершилась вничью — 24:24. О ходе матча и своих впечатлениях рассказал левый крайний армейцев Сергей Николаенков.

— Ничья — достойный результат, хоть и немного обидный. Все было в наших руках! Мы старались убегать в быстрые отрывы, забрасывать легкие мячи, — отметил Николаенков. — «Чеховские медведи» предпочитали более статичный гандбол. ЦСКА показал неплохую защиту, и это позволило завладеть небольшим преимуществом. К сожалению, мы не удержали отрыв в четыре мяча во втором тайме. Большая заслуга в этом Дмитрия Павленко, который отбил много бросков и дал возможность «медведям» вернуться в игру. Во втором тайме повреждение получил Станислав Жуков, один из лучших бомбардиров нашей команды, что также сыграло против ЦСКА. Надеюсь, что повреждение несерьезное, и он скоро вернется в строй.

Следующий матч ЦСКА проведет в Москве 23 декабря. В заключительном матче года красно-синие сыграют с «Пермскими медведями».

(Александр Акимов)