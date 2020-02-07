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Большинство кандидатов на пост тренера сборной России являются иностранцами

16:08
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Большинство кандидатов на пост главного тренера мужской сборной России по гандболу являются иностранцами.

— В списке кандидатов на пост главного тренера сборной России остались почти только иностранные специалисты, — сказал генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин в интервью ТАСС. — Может ли сборную возглавить российский специалист? Может. Но решение примет комиссия.

Бывший тренер российской команды Эдуард Кокшаров подал в отставку 16 января после неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы. Россияне заняли 22-е место из 24 команд, не сумев выйти в основной раунд турнира и потерпев поражения во всех трех встречах предварительного раунда.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7711247

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