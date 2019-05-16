Анна Вяхирева: "Серебро - это всегда жутко обидно"

Российская гандболистка Анна Вяхирева, выступающая за "Ростов-Дон" - о финале Лиги чемпионов, где ее команда уступила венгерскому "Дьору" (24:25).

- Своими действиями в "Финале четырех" вы не особо довольны.

– Я рада, что вообще смогла принять в нем участие. Но вне зависимости от того, была недавно операция или нет, вы никогда не услышите от меня, что я довольна собой.

– На чемпионате Европы-2018 вы говорили, что видите перед собой целый ряд гандбольных вершин, которые еще нужно покорить: чемпионат мира, Европы и Лигу чемпионов. В двух последних в этом сезоне дошли до финала, но оба раза проиграли. Когда было обиднее?

– Так себе выбор. Сейчас мы были особенно близки к победе, не хватило совсем немного. Да и во Франции могли побеждать... Серебро – это всегда жутко обидно. Я не смогу выбрать. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Анны Вяхиревой - здесь.