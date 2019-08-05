Амброс Мартин заменит Трефилова в сборной России

Новым главным тренером женской сборной России по гандболу станет Амброс Мартин, сообщает официальный сайт ФГР. Он заменит на этой должности Евгения Трефилова, который станет вице-президентом ФГР.

Мартин - главный тренер "Ростов-Дона". В качестве игрока о выигрывал Кубок кубков, Суперкубок ЕГФ и Лигу чемпионов. После завершения карьеры тренировал испанский "Ичако" и венгерский "Дьер", параллельно возглавляя женскую сборную Румынии. В качестве тренера он выиграл Кубок ЕГФ, четыре раза приводил "Дьер" к победе в Лиге чемпионов. Четырежды, с 2015-го по 2018 год,

Европейская федерация гандбола признавала Амброса Мартина лучшим тренером Европы. Летом 2018 года испанский специалист возглавил "Ростов-Дон". Под руководством Амброса Мартина ростовский клуб выиграл чемпионат России, завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также дошел до финала Лиги чемпионов, где с разницей в один мяч уступил венгерскому "Дьеру".