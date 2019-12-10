Амброс Мартин: «Я сражаюсь за Россию несмотря на то, что родился в Испании»

Главный тренер женской сборной России по гандболу Амброс Мартин подвел итоги матча с Черногорией на чемпионате мира-2019 в Японии и оценил следующего соперника, Испанию. Напомним, что россиянки досрочно вышли в полуфинал, и игра с испанками станет матчем за первое место в группе.

— Тяжелый получился матч, особенно в первом тайме, — сказал Мартин. — Мы излишне нервничали и слишком торопились, поэтому долгое время не могли создать преимущество в счете. Потратили много энергии, но времени на восстановление практически нет, потому что следующая игра уже завтра. Думаю, что придется больше использовать игроков со скамейки, которые сохранили.

Мысли о финале? Мы строим наш путь на турнире и получаем то, чего хотим сейчас — наслаждение каждой игрой и каждой победой. Конечно же, мы удовлетворены результатами, но идем от игры к игре и наперед не загадываем.

Ничего особенного не вижу в том, что следующим соперникам станет Испания. Да, мы сыграем против страны, где я родился, и против некоторых моих бывших игроков. Но, во-первых, во многих командах есть мои бывшие игроки, а во-вторых, сейчас я сражаюсь на стороне России несмотря на то, что родился в Испании. Мои ботинки сейчас стоят на российской стороне, поэтому буду играть на победу несмотря на то, что противник — Испания. (Дмитрий Симонов)