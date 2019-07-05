Алексей Фокин: "Основная задача – помочь "Спартаку" стать чемпионом"

Правый крайний сборной России Алексей Фокин перешёл в московский "Спартак" из волгоградского "Каустика". 21-летний гандболист прокомментировал свой переход, а также поделился первыми впечатлениями и планами на сезон:

- Очень рад, что переход состоялся, – поделился Алексей Фокин, – "Спартак" на протяжении двух сезонов показывает хорошую игру и по праву играет в финале Суперлиги. Хотелось стать частью этой команды!

Уже знаком как с Михаилом Виноградовым, с которым с детства играли в одной команде в Волгограде, так и с ребятами из сборной России. И, конечно, с Игорем Левшиным, который тоже принимал участие в сборах национальной команды в качестве тренера вратарей. С остальными будем знакомиться после выхода всех игроков из отпуска.

Близкие очень рады, что всё сложилось, я тоже. Надеюсь, что смогу принести много пользы красно-белым. Основная задача на сезон: помочь "Спартаку" стать чемпионом и завоевать золотые медали!