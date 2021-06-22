В среду сборная России пройдет свой главный тест на Евробаскете.

Сборная России уверенно прошла первый раунд плей-офф Евробаскета-2021, разгромив крепкую сборную Словении. Героем встречи стала форвард курского «Динамо» Раиса Мусина, которая оформила свой второй дабл-дабл на этом турнире. На групповом этапе Мусина набрала 19 очков и 14 подборов в игре с Хорватией, а вчера повторила этот результат в матче со словенками.

Впереди Россию ждет гораздо более тяжелое испытание — в четвертьфинале нам предстоит встреча со сборной Бельгии во главе с центровой российского УГМК Эммой Меессеман: на групповом этапе набирала 20,7 очка (второй показатель турнира), 7,7 подбора (седьмой) и 5,3 передачи (шестой). Россия встречалась с Бельгией на прошлом Евробаскете в Сербии и не смогла сдержать звездную бельгийку. Тогда Миссеман набрала 29 очков и девять подборов и принесла победу своей команде (67:54).

Один из лидеров нашей сборной Раиса Мусина считает, что в этом нам удастся закрыть сильные стороны соперника. Напомним, что выход в полуфинал гарантирует нашей команде попадание в квалификацию чемпионата мира-2022. В случае поражения подопечные Александра Ковалева сыграют дополнительный матч за попадание в топ-6.

— Откуда силы на «плюс 20» после чувствительного поражения от Франции?

— Никогда не нужно унывать. Необходимо продолжать бороться. Сегодня все было просто: ты либо выигрываешь — либо едешь домой. Каждая следующая игра значит больше предыдущей, и мы готовы биться дальше. Я горжусь своей командой, каждый из нас готов и очень хочет побеждать.

— Что получилось лучше всего?

— Все началось с первых секунд. Мы хорошо были подготовлены, хорошо защищались и атаковали, начали бежать. Выдержали баланс между атаками снаружи и изнутри и хорошо шли на подбор. Вообще считаю, что в этой игре все получилось.

— Насколько сильной мотивацией стала травма Екатерины Федоренковой, которая получила разрыв крестообразной связки колена?

— Очень тяжело, когда все происходит на твоих глазах. Но мы остаемся командой и будем биться за Катю. Скорейшего ей выздоровления! Хочу, чтобы все болельщики сборной России поддержали Катю, для нее это очень тяжелый момент. И давайте все вместе соберемся и будем биться до конца.

— Дальше — четвертьфинал с Бельгией. Все будет еще сложнее?

— Очень хорошая команда. Мы прекрасно знаем Эмму Миссеман, много лет играющую в России. Верю, что сможем хорошо подготовиться, закрыть сильные стороны соперниц и провести удачный матч.

— В матче со Словенией с хорошим процентом попадали, хорошо находили открытые броски. Много трехочковых забили, плюс качественно отзащищались, — отметила капитан сборной Мария Вадеева. — Мы хорошо разобрали сборную Словении, но главное — играли как команда.

— Травма Екатерины Федоренковой стала дополнительным мотивирующим фактором?

— Конечно! Теперь мы играем не только за себя, но и за Федю.