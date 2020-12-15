Лидер сборной России, отсутствующая на чемпионате Европы из-за травмы, рассказала о ключевом поединке турнира, который на наша команда проведет против датчанок сегодня вечером.

Чемпионат Европы. Женщины. Основной раунд. Группа I

Положение команд перед заключительным туром:

Россия — 7 очков

Франция — 7

Дания — 6

Черногория — 2

Швеция — 1

Испания — 1

Сегодня встречаются:

Испания — Черногория (начало матч в 18.00 по московскому времени)

Франция — Швеция (20.15)

Дания — Россия (22.30)

В полуфинал выходят две лучшие команды из группы.

Из-за многочисленных кадровых потерь женская сборная России приехала на чемпионат Европы в Дании совсем в не в ранге фаворита. Но пока команды Амброса Мартина идет по турниру без поражений — четыре победы и волевая ничья с Францией. Для выхода в полуфинал достаточно сегодня сыграть вничью с Данией. Но получится ли вырвать путевку в плей-офф у хозяек турнира, ради которых даже перекроили весь календарь ЧЕ? На эти и другие вопросы в интервью «СЭ» ответила полусредний «Ростова» Анна Вяхирева. Привычный лидер сборной осталась дома из-за травмы, но переживает за своих подруг по национальной команде.

Смотреть по телевизору сложнее, чем играть

— С какими ощущениями наблюдаете за играми чемпионата Европы по телевизору? Наверняка для вас это необычно.

— Не скажу, что необычно, потому что подобное уже со мной случалось. Поэтому в принципе для меня ничего нового, хотя приятного, естественно, мало. Хочется всегда быть с девчонками вместе на площадке. В то же время я уже взрослый человек и понимаю, что ничего изменить я не могу. Все что происходит в жизни, происходит с какой-то целью. Значит, так надо. Ничего не поделать, ситуацию нужно принимать такой, какая она есть.

— Все матчи смотрите в прямом эфире?

— Конечно. Смотрю, переживаю. Это гораздо сложнее, чем когда ты сам играешь, на площадке. Потому что переживаешь, но ничего не можешь сделать.

— Что со стороны вам понравилось в действиях наших девушек, а чего пока не хватает?

— Понравился настрой. Очень хорошо девочки заряжены на победу, особенно в последних играх. Все борются до последнего, приятно смотреть. Понравилась командная игра, девчонки хорошо друг друга поддерживают, проявить себя успевают все в равной мере. Из минусов — не хватает терпения в некоторых моментах. Но в целом я очень довольна игрой нашей сборной, как по мне они уже проделали большую работу, молодцы.

— Получается, тренеру Амбросу Мартину удалось донести до девушек свой план на игру?

— Он уже достаточное время в сборной, и, если команда играет также, как и раньше — значит она играет так, как хочет Амброс. Лично мне сложно судить, я в его системе варюсь уже несколько лет. Поэтому мне все его схемы очень привычны, логичны, не сразу даже вспомню как команда играла раньше. Если делать обобщение, то видно, как на площадке видна его работа. Команда играет грамотно, есть мысль и результат. Получается тренер добился своей цели.

Второй тайм пока не удается — не стоит допускать таких больших провалов

— Последние игры завершились с разницей в несколько мячей, с Францией была ничья. Значит, ключевая сила нашей сборной — успешная концовка?

— Нет, наоборот. У нас обычно в целом по игре все идет очень хорошо, и как раз уже ближе к концовке, в середине второго тайма случается спад. Второй тайм пока не очень удается и уже на морально-волевых, благодаря характеру удерживаем то преимущество, которое набирали по ходу первого тайма, начала второго. В концовках по качеству игры демонстрируем пока что не лучший свой гандбол, много брака. Поэтому приходится вытаскивать матчи, тратить нервы. Надеюсь, характер девочки будут демонстрировать и дальше, но вот над качеством игры во втором тайме нужно поработать. Не стоит допускать таких больших провалов.

— В матче с Францией спаслись в самом конце. Это как раз за счет характера?

— Да, спаслись в самом конце, но до этого крупно вели. Поэтому сложно оценивать ту игру, весь матч обе команды играли с большими перепадами, то в одну, то в другую сторону. Изначально у нас было хорошее преимущество, которое нужно было спокойно удерживать. Потом уже мы были в роли догоняющих, но только с точки зрения счета. По моим ощущениям, по игре наши девочки были не хуже.

— Какой матч для нашей сборной сложнее — прошедшая игра с Францией, либо предстоящая с Данией?

— Странно сравнивать завершившуюся игру и предстоящую. Если говорить о силе соперника, то однозначно говорить тоже сложно. Команды очень разные, но тот фактор, что датчанки играют дома, может очень сильно им помочь. Лично для меня Франция все-таки более крепкий, неуступчивый соперник. Хотя датчанки сейчас в очень хорошей форме, поймали свою волну. Проще чем с Францией нам точно не будет, но и нерешаемых задач хозяева поля нам не представят. Все возможно, исход игры будет зависеть от наших девчонок. Матч может пройти как очень легко, так и крайне напряженно. Главное, что все в наших руках, сборной сейчас надо смотреть прежде всего на себя и свою игру, а не на соперника.

Подляночка с календарем может доставить трудности

— Фактор календаря сыграет свою роль? Складывается ощущение, что его перекроили под Данию и у них было больше времени на восстановление.

— Я надеюсь, что никто не менял календарь под конкретную сборную, в то же время мы все понимаем, что это действительно так. Это подляночка, которая может принести трудности нашим девчонкам. Очень надеюсь правда, что этого не случится. Наша сборная привыкла играть вопреки всем сложностям, это закаляет.

— Судейство может стать ключевым фактором в сегодняшнем матче?

— Вполне. Датчанки дома, наверняка судьи захотят им помочь. Но я не хочу об этом даже думать, заранее вешать ярлыки и предрекать сложности. Давайте сначала посмотрим сам матч, а потом уже будем оценивать судейство. Хочется верить, что обсуждать будет нечего и судьи не смогут никак повлиять на игру. Надеюсь, что наши будут играть на высоте и датчанкам вообще ничего не поможет, ни судьи, ни календарь, ни что-то еще.

— В целом наша сборная пока что идет очень уверенно. Получается, можно помечтать и о победе на турнире?

— Лично я не сомневалась в девочках ни разу, знала, что они будут делать все как надо, и в основной раунд выйдут без проблем. Как по мне удивляться победам нечего, просто верить в наших надо чуть посильнее, а не хоронить команду из-за проблем еще до старта турнира.

— Тем не менее, из-за кадровых проблем в российской сборной Европейская федерация гандбола прогнозировала для России только восьмое место.

— Что же, это неприятный факт. Значит, надо разрушить такие прогнозы.