Мы либо в четверке сильнейших, либо за бортом плей-офф.

Удивительная штука — формат чемпионата Европы по гандболу. Вот у нашей команды на данный момент все отлично. Российская сборная провела пять матчей, ни одного не проиграла. Четыре победы и ничья. Заслуживает плей-офф? Конечно. Однако первая же осечка может стать роковой.

В полуфинал выходят две команды из группы. Прямо сейчас лидируют Россия и Франция — у обеих сборных по семь очков. На третьей строчке с шестью баллами Дания. И если француженкам завтра, в последнем туре, играть с потерявшими турнирную мотивацию шведками, то россиянкам придется сражаться за полуфинал с датчанками. Кто побеждает, тот и проходит дальше. Все или ничего. Настоящий матч жизни.

Дания мечтает о победе

Перца и без того горячему матчу добавляет место проведения ключевой игры — датский Хернинг. С одной стороны, зрителей не будет, так что сумасшедшей поддержки трибун хозяйки лишаются. С другой, можно смело говорить, что судейства в нашу сторону ждать не стоит. Есть такое негласное правило: в спорных моментах решения принимаются в пользу хозяев. Никто об этом открыто не говорит, но, побывав на нескольких гандбольных чемпионатах Европы, могу точно сказать: хостов турнира, мягко говоря, не топят.

С учетом того что игра ожидается максимально ровной и напряженной, одно-два судейских решения легко могут сыграть ключевую роль.

При этом Дания на домашнем Евро ожидаемо хороша. На предварительном этапе они проиграли три мяча Франции, зато разбомбили крепкую Черногорию (28:19), вполноги прошли матч со Словенией (30:23), дожали в концовке шведок (24:22) и вынесли вице-чемпионок мира испанок (34:24). Теперь команда грезит заветным полуфиналом.

В конце 90-х датчанки были сильнейшей сборной мира. Выиграли три Олимпиады подряд (Атланта, Сидней и Афины), чемпионат мира — 97 и три чемпионаты Европы. Но затем пошел спад. За последние 15 лет их женская сборная лишь однажды добиралась до полуфинала Евро. Сейчас все снова начинает складываться: подобрался крепкий состав, молодой и авторитетный тренер, игра поставлена. Логично, что датчанки мечтают вернуться на пьедестал большого турнира.

Этого же ждет вся страна. Думаете, преувеличение? В Дании не просто любят гандбол — он зародился в этой стране. В 1898 году преподаватель училища в Ордрупе Хольгер Нильсен придумал игру, в которой девушки делятся на команды по семь человек и руками пытаются поразить ворота соперника. Это и считается официальным днем рождения «ручного мяча». И датчане очень гордятся этим фактом.

Все или ничего

В нашей стране о гандболе узнали гораздо позже. Зато прямо сейчас именно российская женская сборная наряду с Норвегией — законодательница мод. После того как стало известно, что из-за травм Евро-2020 пропустят Анна Вяхирева, Анна Сень и Елена Михайличенко, Европейская федерация гандбола прогнозировала команде Амброса Мартина лишь восьмое место.

Однако наши девушки в предварительном раунде одержали три победы, показав, что приехали в Данию совсем не статистами. После этого многие думали, что бодро стартовавшая Франция остудит пыл России, но в матче-триллере действующие чемпионки Европы сами «горели» пять мячей. Хотя в концовке спасаться пришлось уже нам.

Тем не менее, несмотря на все прогнозы, именно Россия — лидер группы прямо сейчас. Без Вяхиревой наши девушки не застопорились в нападении — команда на втором месте на турнире по забитым мячам (лидирует Норвегия). И с позиции силы, несмотря на все хотелки Дании, во вторник будет выступать именно Россия. Хотя победить будет очень тяжело.

Формально для полуфинала нам достаточно и ничьей. Но гандбол — это не футбол, здесь засушить игру на 0:0 невозможно. Выходить нужно только за победой. Тем более, она почти наверняка позволит избежать полуфинала с Норвегией, которая пока катком идет по турниру (наибольшее сопротивление им оказали голландки, которые проиграли всего минус семь — 25:32).

В общем, все решится во вторник вечером. Либо Россия побеждает, выходит в полуфинал и точно будет биться за медали, либо проигрывает — и остается в Дании на скромный и почти никому не нужный матч за пятое место.

Ох, как же хочется, чтобы завтра у нашей замечательной команды все сложилось. После позорной футбольной и биатлонной осени стране очень нужны положительные эмоции. Да и кому, если не девушкам, спасать российский спорт?

Основной раунд

15 декабря. 22.30 (мск) Дания — Россия

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