Женская сборная России разгромила Испанию в стартовом матче Евро-2020

Сборная России в матче 1-го тура Евро-2020 разгромила вице-чемпионок мира испанок (31:22). По четыре мяча у россиянок забросили Владлена Бобровникова, Кристина Кожокарь, Дарья Дмитриева и Антонина Скоробогатченко.

Также в группе В играют сборные Швеции и Чехии, которые очный матч проведут сегодня в 22.30 (мск).

Чемпионат Европы проходит с 3 по 20 декабря в Дании.

Чемпионат Европы. Женщины

Первый групповой турнир. Группа B

Россия — Испания — 31:22 (13:11)