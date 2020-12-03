Женская сборная России разгромила Испанию в стартовом матче Евро-2020
21:40
Сборная России в матче 1-го тура Евро-2020 разгромила вице-чемпионок мира испанок (31:22). По четыре мяча у россиянок забросили Владлена Бобровникова, Кристина Кожокарь, Дарья Дмитриева и Антонина Скоробогатченко.
Также в группе В играют сборные Швеции и Чехии, которые очный матч проведут сегодня в 22.30 (мск).
Чемпионат Европы проходит с 3 по 20 декабря в Дании.
Чемпионат Европы. Женщины
Первый групповой турнир. Группа B
Россия — Испания — 31:22 (13:11)
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